Juve-Lazio, Zaccagni è tornato certezza: le pagelle dei quotidiani
19.10.2026 15:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - L’ultimo anno e mezzo difficile sembra ormai essere definitivamente alle spalle per Mattia Zaccagni. Un vero e proprio trascinatore il capitano della Lazio, ritrovato dopo un periodo buio e ora sempre più decisivo. Qualità costante e sacrificio sulla fascia sinistra contro la Juve: prestazione a tutto tondo promossa anche dalle sue pagelle dei quotidiani.
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autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.