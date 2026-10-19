Juve-Lazio, Zaccagni è tornato certezza: le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - L’ultimo anno e mezzo difficile sembra ormai essere definitivamente alle spalle per Mattia Zaccagni. Un vero e proprio trascinatore il capitano della Lazio, ritrovato dopo un periodo buio e ora sempre più decisivo. Qualità costante e sacrificio sulla fascia sinistra contro la Juve: prestazione a tutto tondo promossa anche dalle sue pagelle dei quotidiani.

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