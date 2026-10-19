Lazio | "Grande prova di squadra": Sutalo esulta dopo la Juve - FOTO

Sbancato l'Allianz Stadium. La Lazio ha battuto la Juventus con un netto 0-3: gol di Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru. Sui social, Sutalo ha esultato per la vittoria e fatto i complimenti alla squadra per la prestazione: "Tre punti e una grande prova di squadra a Torino!", ha scritto sotto alcuni scatti della partita. Di seguito il post.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03