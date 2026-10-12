Lazio, Floriani esulta e ribadisce: "Un altro passo in avanti" - FOTO
12.10.2026 18:45 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
La Lazio ottiene la quinta vittoria in campionato contro il Monza, e mantiente la testa della classifica insieme all'Inter raggiungendo quota 16 punti. A festeggiare l'ennesimo risultato positivo dei biancocelesti c'è anche Floriani Mussolini, che dopo un'altra buona prestazione, esalta l'ottimo momento della squadra di Gattuso sui social: "Un altro passo in avanti"
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.