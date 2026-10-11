Lazio, Zaccagni si aggrappa a Tavares: la società ci scherza sù - FOTO
11.10.2026 22:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Il gol di Nuno Tavares si candida a essere uno dei più belli della Serie A. Un missile da 29 metri che ha sbloccato la partita tra Lazio e Monza e che è valso la prima rete in biancoceleste del terzino portoghese. Subito dopo il gol uno dei primi a festreggiarlo è stato Mattia Zaccagni che è saltato sulle spalle di Tavares regalando uno scatto iconico sul quale la società ha scherzato sui social: "Capitano a bordo, carrozza 17".
Capitano a bordo, carrozza 17 🚂 https://t.co/D8PMvGYDkc— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 11, 2026
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.