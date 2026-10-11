"Ho fatto di tutto per farlo rimanere", le parole di Gattuso su Mandas

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Vince ancora la Lazio di Gattuso e il merito è senza dubbio dei gol di Nuno Tavares, Isaksen e Pinamonti ma anche di un'altra prestazione magistrale di Mandas.

Sull'andamento del portiere ecco le parole di Gattuso in conferenza stampa: "Ho fatto di tutto per farlo rimanere qui. Quando sono arrivato, gli mancava giocare".

"È indietro nel gioco con i piedi e ancora deve migliorare. È un portiere che è tanta roba. Soffriva anche la rpessione di Provedel... La scelta di mettergli Motta vicino è stata azzeccata. Sta facendo grandi cose e ha ancora margini di migloraento".

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