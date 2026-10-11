Lazio | Gattuso, il retroscena: "Floriani? Poteva andare via, io ho creduto in lui"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Rino Gattuso, nella conferenza stampa al termine di Lazio-Monza, ha parlato anche di Floriani, della sua performance di oggi e dell'avvio di campionato. Il tecnico ha avuto nei suoi confronti parole di forte stima, svelando anche un retroscena relativo al modo in cui si allena nel corso delle settimane. Ecco le sue parole:

"È un ragazzo per bene. L'angolo del gol del Monza l'ha regalato lui e mi sono arrabbiato. Deve crescere sulle piccole cose, ha grande fisicità e un motore incredibile. Da quando sono arrivato, ha voglia di migliorarsi e di stare in campo, parte avvantaggiato. È un ragazzo incredibile, che ha voglia, parla poco e lavora tanto. Con un atleta così è tutto più facile. Io ho creduto in lui: poteva andare via, gli ho detto che doveva lavorare e che il suo momento sarebbe arrivato. Lui ci sta mettendo del suo, ma ha ancora grandi margini di miglioramento. Può diventare ancora più forte".