FORMELLO - Lazio, ora la Juve. Gattuso aspetta tutti i rientri
FORMELLO - La Lazio riprende da dove aveva finito. Un'altra vittoria, dal Venezia al Monza. Ora i biancocelesti sono primi in classifica a pari merito con l'Inter (16 punti). E alla prossima giornata ci sarà la sfida a Torino contro la Juventus di Spalletti. Gattuso incrocia le dita per i recuperi: in settimana spera di ritrovare Marusic, Rovella e Cancellieri, assenti all'Olimpico.
Dovrebbero farcela per essere almeno tra i convocati, dopo i controlli che faranno nei prossimi giorni. Con la squadra c'è già Cataldi, ancora indietro però a livello di condizione. Ci vorrà tempo per Gudmundsson, che dovrà ancora tenere il tutore alla spalla e il braccio fermo dopo l'infortunio accusato in nazionale. Ora quarantotto ore di riposo per la squadra: la ripresa sul campo è fissata per mercoledì mattina.