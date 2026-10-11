Lazio capolista dopo sei giornate: è la quarta volta negli ultimi trent'anni
11.10.2026 17:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Lazio prima in classifica insieme all'Inter. Si stacca la Roma dopo il pareggio contro il Como: ora le squadre di Gattuso e Chivu sono davanti a tutti a quota 16 punti. Dalla stagione 1999/2000 (compresa), è la quarta volta che i biancocelesti sono capolisti dopo sei giornate: è successo, appunto, nell'anno del secondo scudetto (14 punti, con Eriksson in panchina), nel 2008/09 (a 13, a pari merito con Inter e Udinese, con Delio Rossi) e nel 2010/11 (quota 13, con Reja).
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.