Lazio - Monza, Pinamonti cala il tris: la reazione "pazza" di Frattesi
11.10.2026 16:48 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Il gol di Pinamonti ha riacceso il secondo tempo di Lazio - Monza. L'ex Sassuolo ha trovato il gol del 3-1 che ha fatto scatenare la panchina biancoceleste. Un'esultanza sfrenata insieme a Zaccagni e al resto dei compagni in campo, a cui si sono aggregati anche quelli presenti in panchina. Tra questi Frattesi, uscito alla ripresa per lasciare il posto a Dele-Bashiru. Il centrocampista è corso ad abbracciare in modo molto sentito il numero 9, il gesto ha fatto impazzire anche i tifosi sui social.
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