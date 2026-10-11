Lazio, è storia! Cinque vittorie nelle prime sei: non era mai successo
11.10.2026 17:00 di Simone Locusta
La Lazio vince, di nuovo. I tre punti guadagnati contro il Monza, non senza soffrire, mantengono i biancocelesti al primo posto in classifica insieme all'Inter e scrivono la stroia del club. Per la prima volta nella storia, infatti, la Lazio ha vinto cinque delle prime sei partite della stagione. Un inizio fenomenale per la squadra di Gennaro Gattuso, che spera di riuscire a proseguire con questo ritmo.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.