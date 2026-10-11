RIVIVI DIRETTA - Lazio-Monza 3-1: tris biancoceleste, Pinamonti chiude il discorso!
Serie A Enilive | 6ª giornata
Domenica 11 ottobre 2026, ore 15:00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-MONZA 3-1 (3' Tavares, 23' Isaksen, 46' Goglichidze, 86' Pinamonti)
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani M., Doekhi (53' Diogo Leite), Provstgaard (59' Sutalo), Tavares (74' Pedraza); Frattesi (59' Dele-Bashru), Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin (74' Pinamonti), Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Przyborek, Lazzari, Cataldi, Serra, Farcomeni. All.: Gennaro Gattuso
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi (esp.), Carboni (45' Maye); Birindelli, Folorunsho (45' Ondoa), Akinsamiro, Mangas (70' Bakoune); Ngonge (36' Goglichidze), Zeballos (45' Mota); Varela. A disp.: Thiam, Strajnar, Maye, Antov, Cutrone, Colombo, Colpani, Robinson, Mout. All.: Ivan Juric
Arbitro: Giuseppe Collu (sez. Cagliari); Assistenti: Bahri - Moro; IV ufficiale: Mariani; V.A.R.: Di Paolo; A.V.A.R.: Volpi
Ammoniti: 13' Carboni (M), 45'+2' Doekhi (L), 56' Provstgaard (L), 68' Diogo Leite (L), 78' Juric (M)
Note: espulso Lucchesi (M) al 35'
SECONDO TEMPO
90'+4' Triplice fischio: si conclude in questo momento la sfida tra Lazio e Monza.
90'+1' Occasionissima Lazio ancora con Isaksen, Kouadio interviene all'ultimo in modo provvidenziale.
86' GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!! Pinamonti sigla il terzo gol, finalmente il suo primo in biancoceleste!
86' Occasionissima Lazio con Isaksen, che colpisce il palo!
83' Bel recupero di Dele-Bashiru che poi lascia la conclusione a Zaccagni. Il tiro del capitano è di gran pregio, la palla viene deviata in angolo.
82' Mandas si fa trovare pronto sulla conclusione dalla distanza di Maye, il portiere blocca e fa ripartire i suoi.
78' L'arbitro Collu estrae il cartellino giallo anche per Ivan Juric, per proteste.
77' Conclusione dalla lunghissima distanza di Belahyane: Tornqvist mette la palla in out, sarà angolo per la Lazio.
74' Altri due cambi per la Lazio: fuori Nuno Tavares, dentro Pedraza; fuori Noslin, dentro Pinamonti.
70' Problemi per Mangas, che esce dal campo: al suo posto Bakoune.
68' Ammonito anche Diogo Leite, autore del fallo sul solito Dany Mota.
62' Cross insidioso di Tavares e Goglichidze che mette in corner: ora sarà calcio d'angolo per la Lazio, e sulla bandierina va sempre il portoghese.
61' Calcio di punizione Lazio di cui s'incarica Tavares: la palla è troppo sul portiere, blocca Tornqvist.
59' Doppio cambio per la Lazio: fuori Frattesi e dentro Dele-Bashiru; fuori Provstgaard e dentro Sutalo.
57' Dagli sviluppi del calcio d'angolo, provvidenziale l'intervento di Mandas sul colpo di testa di Dany Mota!
57' Monza ancora pericoloso, ora ci prova Varela con una conclusione che però viene deviata. Sarà angolo per la squadra brianzola.
56' Ammonito anche Provstgaard per il fallo su Dany Mota.
55' Birindelli a un passo dal gol del pareggio: la palla si perde (di poco) al lato della porta.
53' Primo cambio per la Lazio: esce Doekhi, entra Diogo Leite.
49' Brivido Lazio: Mandas pari in modo goffo ma efficace su Dany Mota. Calcio d'angolo per il Monza.
46' Il Monza accorcia le distanza: dagli sviluppi del calcio d'angolo, spizza Dany Mota e Goglichidze mette la palla in rete.
45' Doppio cambio per il Monza: Maye, Mota e Ondoa al posto di Carboni, Zeballos e Folorunsho.
45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio-Monza.
PRIMO TEMPO
45'+2' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo di Lazio-Monza.
45'+2' Ammonito Doekhi per il fallo su Zeballos.
45'+1' Fallo di Tavares su Goglichidze e calcio di punizione in favore del Monza senza sanzioni per il portoghese.
45' Comunicato l'extra-time prima del duplice fischio: si giocherà per altri due minuti.
38' Tavares pericoloso ancora dalla distanza: da calcio di punizione, la palla si perde alta sopra la traversa.
36' Cambio obbligato per il Monza: fuori Ngonge, dentro Goglichidze.
35' Cartellino rosso per Lucchesi, che trattiene vistosamente per la maglia Noslin, ultimo uomo davanti a Tornqvist.
33' Mandas si fa trovare attento sul colpo di testa di Mangas: esce bene e blocca il pallone.
31' Calcio di punizione in favore della Lazio di cui s'occupa Zaccagni: la palla arriva a Provstgaard che per poco non riesce a indirizzarla in porta.
29' Il Monza prova a farsi vedere dalle parti di Mandas, ma la conclusione dalla lunga distanza di Birindelli non impensierisce la Lazio.
26' Bel cross di Tavares in area per Frattesi, la palla è troppo lunga e il centrocampista ex Inter non c'arriva.
23' GOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!! Raddoppio Lazio con Isaksen! Taylor per Noslin, che cerca e trova Isaksen. Il danese colpisce Tornqvist con un tiro a giro!
20' Varela mette la palla alle spalle di Mandas, ma l'arbitro non convalida la rete per posizione di off-side. Il risultato rimane sull'1-0 in favore della Lazio.
18' Cross di Zaccagni per Frattesi, il suo colpo di testa si perde di poco al lato del palo!
16' Bravo Belahayane ad accompagnare fuori la palla portata da Zeballos. Tocca a Mandas far ripartire l'azione.
15' Non si concretizza l'intuizione di Floriani, che aveva provato il passaggio filtrante per Frattesi. L'ex Inter non scatta e la palla si perde in out.
14' Zaccaagni e Tavares sul punto di battuta: alla fine va il numero 10 della Lazio, la palla si perde in out, sopra la traversa.
13' Calco di punizione per la Lazio e cartellino giallo per Carboni dopo l'intervento irregolare su Frattesi.
10' Il colpo di testa di Taylor arriva agevolmente tra i guantoni di Tornqvist: Lazio ancora pericolosa in area di rigore.
8' Bravissimo Tavares a servire sulla corsa Zaccagni. Con Noslin e Taylor in area di rigore, Lucchesi li anticipa entrambi e mette in out. Si riparte dal corner per i biancocelesti.
7' Duello Kouadio-Zaccagni, con quest'ultimo che ha la peggio. Calcio di punizione in favore della Lazio.
5' Bella azione della Lazio orchestrata da Noslin, che poi chiama in causa Taylor. Il centrocampista pesca Frattesi, che serve ancora Noslin. L'olandese va alla conclusione, ma è troppo debole per impensierire il portiere del Monza.
3' GOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!! Lazio in vantaggio, il primo gol porta la firma di Nuno Tavares. Conclusione dalla lunga distanza dritta in porta: Tornqvist non può far nulla!
1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio-Monza.
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Monza. Appuntamento alle 20.45 per il fischio d'inizio dell'arbitro Collu all'Olimpico.
Seguono aggornamenti.