Lazio, i convocati di Gattuso per il Monza: torna Cataldi, assenti in quattro
11.10.2026 11:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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A poche ore dalla gara contro il Monza, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati. Presenti Cataldi, Dele-Bashiru e Przyborek; out invece Marusic, Rovella, Cancellieri e Gudmundsson. Di seguito tutti i nomi.
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Provstgaard, Šutalo, Tavares;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.