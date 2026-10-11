Lazio-Monza, le probabili formazioni: un dubbio per Gattuso, le scelte

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Si torna a fare sul serio. Dopo tre settimane di sosta, con due amichevoli, la Lazio riprende il suo cammino in campionato: all'Olimpico arriva il Monza di Juric. Sono out Marusic, Cancellieri e Rovella, oltre a Gudmundsson. Cataldi è tornato in gruppo e sarà convocato, lo stesso vale per Przyborek. Nell'undici iniziale Gattuso ripartirà da Mandas in porta, mai utilizzato dalla Grecia. Un dubbio al centro in difesa: dovrebbe spuntarla Doekhi in coppia con Provstgaard. Più indietro Sutalo nel ballottaggio. Chiuderanno il reparto Floriani a destra e Nuno Tavares a sinistra. A centrocampo sicuramente ci sarà Belahyane in regia, con Frattesi e Taylor come mezzali. In panchina si rivedrà Dele-Bashiru, pienamente recuperato. Nel tridente d'attacco sono sicuri della titolarità sia Isaksen che Zaccagni; completerà il tridente Noslin al centro, in vantaggio su Pinamonti.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Sutalo, Diogo Leite, Lazzari, Pedraza, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Serra, Pinamonti. All.: Gattuso.

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, A. Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Cutrone, Robinson; Varela. All.: Juric.