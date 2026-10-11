Lazio, Zaccagni ritrova Juric: al Verona il salto di qualità
RASSEGNA STAMPA - Portare via un piccolo pezzo di esperienza da ciascuno allenatore incontrato. A partire da Pecchia, con cui arrivò per Zaccagni l’esordio in Serie A in una lunga carriera che lo ha portato da qualche anno a indossare la fascia da capitano della Lazio.
A Formello Zaccagni ha imparato con Sarri a migliorare nell’attacco alla profondità e con Baroni ha trovato la responsabilità della fascia, mentre sono bastate pochi giorni a Gattuso per trattenerlo alla Lazio. Dove, però, è arrivato in particolare grazie a un allenatore.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero infatti Zaccagni deve ringraziare l’allenatore che oggi sfiderà all’Olimpico. Con Juric durante il biennio 2019-2021 a Verona il capitano biancoceleste esplose da trequartista partecipando a 23 reti nel 3-4-2-1 del croato. Oggi i due si ritroveranno ma questa volta da avversari, senza spazio per i sentimentalismi.