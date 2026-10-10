Serie A, prima vittoria per il Genoa di De Rossi: la Fiorentina cade al Ferraris
10.10.2026 17:05 di Simone Locusta
Daniele De Rossi può tornare a sorridere: Genoa - Fiorentina, la sfida che ha inaugurato il ritorno della Serie A dopo la sosta delle Nazionali, ha regalato infatti i primi tre punti della stagione al Grifone. Doppio vantaggio quasi immediato, con i rossoblù avanti 2-0 dopo neanche venti minuti di gioco. La Fiorentina ha accorciato nella ripresa grazie all'autogol di Vasquez, ma non è riuscita a centrare il pareggio. Il match è terminato 2-1, decretando così la prima sconfitta della gestione Vanoli al suo ritorno sulla panchina Viola.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.