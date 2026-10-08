Lazio, Cardone: “Marusic non sta bene. Gudmundsson? Gattuso ha detto che...”

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È intervenuto ai microfoni di Radiosei Giulio Cardone. Il giornalista ha fatto il punto su Monza e infortunati in vista delle prossime uscite della Lazio. Queste le sue parole: “Martedì Marusic doveva tornare in gruppo, invece ha provato e ancora non sta bene. A questo punto è da considerare in dubbio anche per la Juventus. L’unica notizia un minimo buona è che Cataldi ha ripreso ad allenarsi, anche se non col gruppo”.

“Domenica giocherà Noslin, si è conquistato il posto con le ultime prestazioni. Anche perché Pinamonti non ha dato troppi segnali, quindi il posto se lo deve guadagnare. Noslin è un attaccante, quello che la Lazio ha visto a Verona prima di prenderlo è questo”.

“Gudmundsson? Gattuso ha detto che ha ancora fastidio, il fatto che si parli solo di ‘fastidio’ è confortante. Vediamo se ci sarà la possibilità di vederlo convocato per la Juventus. Lui e Cancellieri si sono fatti male nel momento migliore”.