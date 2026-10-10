Lazio | Il Monza subisce, ma non così tanto: il dato che inganna
10.10.2026 09:45 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Domenica alle 15:00 andrà in scena all'Olimpico la sfida tra Lazio e Monza. I padroni di casa però non dovranno abbassare la guardia, anche se il Monza sembra troppo fragile per poter contenere i biancocelesti. I numeri però raccontano una difesa che concede meno di quanto incassa.
Non inganni l’apparente fragilità della retroguardia brianzola: il Monza - riporta Il Messaggero - è la squadra del continente che ha subito più gol rispetto a quelli attesi sulla base delle conclusioni concesse. Sono 12 le reti incassate, a fronte di appena 5,3 expected goals (xG) concessi.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.