Lazio, Provstgaard spiega: "Da Sarri a Gattuso, il gioco è diverso..."
09.10.2026 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto direttamente dal ritiro della Danimarca dopo la vittoria contro il Galles, il difensore della Lazio Oliver Provstgaard ha parlato dell'inizio di stagione con Gattuso in panchina. In particolare si è soffermato sul lavoro svolto dal tecnico fin qui, facendo un paragone con Maurizio Sarri che il danese ha avuto l'anno scorso. Di seguito le sue parole riportate da Tuttosport: "È stato un percorso importantissimo per me, giochiamo in modo diverso da Sarri, posso migliorare ancora su tante cose con Gattuso".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.