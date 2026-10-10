Lazio | Furlanetto, countdown per il rientro: sui social fissa l'obiettivo

10.10.2026 10:15 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio | Furlanetto, countdown per il rientro: sui social fissa l'obiettivo
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Alessio Furlanetto non molla. Il portiere biancoceleste è ancora fermo ai box dopo l’infortunio al legamento crociato, ma la voglia di tornare a disposizione di mister Gattuso è tanta. Un percorso di recupero impegnativo, che richiede pazienza e lavoro quotidiano, senza perdere di vista il traguardo.

A testimoniare la determinazione di Furlanetto è anche il post pubblicato sui social, con cui il portiere ha voluto ribadire la propria voglia di tornare in campo. Nei commenti non è mancato il sostegno dei compagni di squadra, pronti a fargli sentire la propria vicinanza in questa fase delicata.

Il recupero è ancora in corso, ma Furlanetto guarda avanti con un obiettivo chiaro: lasciarsi alle spalle l’infortunio e tornare presto a disposizione della Lazio.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.