Lazio | Furlanetto, countdown per il rientro: sui social fissa l'obiettivo
Alessio Furlanetto non molla. Il portiere biancoceleste è ancora fermo ai box dopo l’infortunio al legamento crociato, ma la voglia di tornare a disposizione di mister Gattuso è tanta. Un percorso di recupero impegnativo, che richiede pazienza e lavoro quotidiano, senza perdere di vista il traguardo.
A testimoniare la determinazione di Furlanetto è anche il post pubblicato sui social, con cui il portiere ha voluto ribadire la propria voglia di tornare in campo. Nei commenti non è mancato il sostegno dei compagni di squadra, pronti a fargli sentire la propria vicinanza in questa fase delicata.
Il recupero è ancora in corso, ma Furlanetto guarda avanti con un obiettivo chiaro: lasciarsi alle spalle l’infortunio e tornare presto a disposizione della Lazio.