Lazio, staffetta in attacco: Noslin in vantaggio, Pinamonti vuole sbloccarsi

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Un centravanti segna e vuole continuare a farlo, l’altro cerca ancora la prima rete per dare davvero il via alla sua avventura con la Lazio. In vista della sfida di domenica alle 15:00 contro il Monza, riporta il Corriere dello Sport, Noslin sembra avere un margine di vantaggio su Pinamonti nel ballottaggio per guidare l’attacco biancoceleste. Le gerarchie però non escludono soluzioni alternative a gara in corso.

L’obiettivo di Gattuso è chiaro: portare entrambi gli attaccanti nelle migliori condizioni e trovare il modo di valorizzarli, perché da qui in avanti i gol dei centravanti saranno fondamentali. Noslin offre dinamismo, attacca la profondità e può muoversi in diverse zone del fronte offensivo, garantendo soluzioni differenti nello sviluppo della manovra. Pinamonti, invece, assicura una presenza più strutturata in area e il riferimento tipico del centravanti, ma ha bisogno di sbloccarsi per trovare fiducia e continuità anche sotto porta.

La partita potrebbe offrire spazio a una staffetta, ma anche alla possibilità di vedere i due attaccanti insieme. L’ingresso di uno non deve necessariamente coincidere con l'uscita dell'altro: la convivenza può diventare una risorsa tattica, soprattutto se la Lazio avrà bisogno di aumentare il peso offensivo. Noslin parte avanti, Pinamonti cerca la svolta: contro il Monza, la sfida è aperta e il rendimento di entrambi può rivelarsi decisivo.