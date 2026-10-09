Lazio, Giordano: "Pinamonti - Noslin? Il titolare è chi gioca meglio"

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Raggiunto dai microfoni di Radiosei Bruno Giordano ha analizzato il momento della Lazio in vista della ripresa del campionato con i biancocelesti che saranno impegnati contro il Monza all'Olimpico: "Sono sicuro che tutto questo parlare ed avvertire sui rischi della ripresa contro il Monza porterà la Lazio ad una prestazione di grande determinazione e concentrazione. Immagino, per questo, una partita in discesa. Il martellamento di Gattuso è uno dei simboli della mentalità che ha utilizzato anche da calciatore. Il primo tempo di Venezia è sicuramente quello su cui ha battuto in questi giorni. Ma nessuna squadra può permettersi di sottovalutare nessuno".

"Pinamonti-Noslin? Il titolare è chi gioca meglio. Adesso l’olandese vorrà mantenere questa posizione con l’ex Sassuolo che vorrà guadagnare punti. Noi vogliamo tutto e subito, l’esempio è David che alla Juventus era stato battezzato ed a Madrid segna sempre. Serve pazienza. Staremo a vedere anche il carattere di Pinamonti. Se davvero perde fiducia per queste gare in cui non ha il posto assicurato. Può essere uno stimolo o un freno. Detto questo, se dovesse essere confermato Noslin con il Monza sarebbe giusto. Gli attaccanti vivono per il gol e quando c’è un attaccante che segna si spinge per un altro. Un controsenso”.

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