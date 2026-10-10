Lazio, esordio e vittoria per Patric: il primo post con la maglia dell'Al-Ittifaq
10.10.2026 10:45 di Simone Locusta
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Inizia nel migliore dei modi la nuova avventura di Patric all'Al-Ittifaq. L’ex difensore della Lazio, che ha debuttato con la maglia del club emiratino nella vittoria per 1-0 contro l’Al Thaid. Al termine della gara, Patric ha condiviso sui social tutta la propria soddisfazione per il debutto, mostrando entusiasmo per questo nuovo capitolo della sua carriera. Dopo gli anni trascorsi in biancoceleste, il difensore è pronto a costruire il proprio percorso all’Al-Ittifaq. Di seguito il post.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.