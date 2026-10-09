Lazio, Provstgaard: "Contro il Monza vogliamo vincere". E lo scudetto...
09.10.2026 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Intervenuto direttamente dal ritiro della Danimarca dopo la vittoria contro il Galles, il difensore della Lazio Oliver Provstgaard ha parlato dell'inizio di stagione con Gattuso in panchina, proiettandosi anche sulla prossima partita contro il Monza. Di seguito le sue parole riportate da Tuttosport: "I tifosi sognano lo scudetto? Si deve sognare sempre, così è il calcio, se sei al primo posto devi sognare! Sappiamo però di aver giocato solo cinque partite, adesso c'è quella col Monza, sarà tosta, ma vogliamo vincere".
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.