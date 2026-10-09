Lazio, Provstgaard: "Vogliamo tornare in Europa! Siamo primi, sogniamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L'edizione odierna di Tuttosport ha riportato alcune dichiarazioni di Oliver Provstgaard con la maglia della Danimarca dopo la vittoria contro il Galles. Il difensore della Lazio ha parlato dell'inizio di stagione in campionato con Gattuso in panchina. Di seguito le sue parole: "È stato un periodo importante per me, anche il ritiro col nuovo mister Gattuso. Mi trovo molto bene nella Lazio e a Roma, sarà una stagione molto importante per noi perché vogliamo tornare in Europa, vogliamo fare bene. Abbiamo iniziato in modo positivo, ma anche nella Lazio ci sono tante cose da migliorare e questo sarà importante".

"I tifosi sognano lo scudetto? Si deve sognare sempre, così è il calcio, se sei al primo posto devi sognare! Sappiamo però di aver giocato solo cinque partite, adesso c'è quella col Monza, sarà tosta, ma vogliamo vincere. È stato un percorso importantissimo per me, giochiamo in modo diverso da Sarri, posso migliorare ancora su tante cose con Gattuso. Chi è più forte tra Roma e Lazio? Io dico sempre la Lazio. Immortale se segno nel derby? Sì! Un gol nel derby sarebbe bellissimo, diventi un campione della città, è un sogno che tutti i giocatori cullano...".