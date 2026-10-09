Lazio, Agostinelli: "Nulla è scontato dopo la sosta. La chiave può essere..."

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© foto di Federico Gaetano

"Finalmente riparte il campionato e per quanto riguarda la Lazio, deve assolutamente giocare una partita cattiva contro un Monza che ha individualità offensive interessanti". Ha esordito così Andrea Agostinelli, ospite nel pomeriggio a Radiosei, parlando della ripresa della Serie A e della sfida che dovrà affrontare la squadra di Gattuso all'Olimpico.

Proseguendo, l'opinionista ha aggiunto: "È più un’opportunità che un’incognita, ma dopo questa lunga sosta nulla è scontato. Questo vale per la Lazio e per le altre. Domenica si giocherà molto nei duelli uno contro uno, sarà necessario trovare degli spazi con la scaltrezza, ma anche con la forza. Se la Lazio ci mette la stessa aggressività dell’avversario è ovviamente favorita. Serve anche umiltà".

"La chiave può essere quella di muoversi molto ed un giocatore come Noslin, in tal senso, può essere una chiave. Rispetto a Pinamonti dà minori riferimenti agli avversari. Poi, le scelte vanno anche in direzioni diverse. In estate, Gattuso ha descritto l’attaccante che avrebbe voluto. Ed effettivamente, quell’identikit ricorda più Noslin che Pinamonti. Non vuole attaccanti che vogliono solo la palla tra i piedi, ma è anche vero che in una rosa devi avere anche un calciatore che ti permetta di variare il modo di giocare. Una punta fisica ci vuole, poi la titolarità dipende anche dal momento del concorrente”.

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