FORMELLO - Lazio, Gattuso sceglie: in difesa i dubbi per il Monza

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Eccolo, il Monza. Non si scherza più, ora si definiscono le scelte. A Gattuso è rimasta soltanto la rifinitura di domani pomeriggio, in programma alle 17, per tirare le somme sulla formazione. I dubbi maggiori sono al centro della difesa: sono in quattro per due posti, Doekhi e Diogo Leite sono rimasti a Formello durante la sosta, Sutalo e Provstgaard - titolari contro Milan e Venezia - sono i due partiti e utilizzati in Nations League.

Le altre decisioni sembrano definite. Floriani Mussolini confermato sulla fascia destra, Marusic proverà a rientrare con la Juventus. Tavares a sinistra, in mezzo il doppio ballottaggio già citato. A centrocampo Frattesi e Taylor ai lati di Belahyane, unico regista in condizione. Cataldi andrà in panchina, Rovella è un altro degli infortunati con possibilità per Torino.

Cancellieri out, toccherà a Isaksen come finora successo soltanto a Udine. Zaccagni dalla parte opposta. Noslin centravanti, Pinamonti salvo sorprese verrà sganciato in corsa. La mancanza di alternative tra le riserve (c'è anche Gudmundsson ai box per l'infortunio alla spalla) potrebbe spingere Gattuso a spostare Noslin sulla fascia una volta entrato l'ex Sassuolo.