Lazio, Pellegrini e il reintegro in lista. A Formello hanno deciso che...
09.10.2026 15:45 di Paolo Verdi
Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it
Questione Luca Pellegrini. A Formello tiene banco il caso legato al suo possibile reintegro nella lista Serie A, dopo la scelta della società di tenerlo fuori a inizio settembre. Nelle ultime ore si è tornato a parlare di un suo eventuale ritorno già in vista della gara contro il Monza (da fare entro sabato). Ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, al momento la Lazio non starebbe pensando al suo reintegro per le gare ufficiali. La porta resta aperta, probabilmente se ne tornerà a parlare a ridosso della prossima sfida contro la Juventus.