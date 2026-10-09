Lazio | Blocco del mercato, Lotito può intervenire: l'indiscrezione
09.10.2026 10:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - La situazione legata al blocco del mercato della Lazio potrebbe vedere un intervento diretto di Claudio Lotito. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il presidente biancoceleste avrebbe ripreso a parlare di una possibile immissione di denaro nelle casse del club, aprendo così alla possibilità di intervenire personalmente per risolvere la questione, qualora ce ne fosse bisogno.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.