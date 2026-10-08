Calciomercato Lazio | Quanto è costato l’acquisto di Ratkov? Tutte le cifre
08.10.2026 16:30 di Paolo Verdi
È durata poco più di sei mesi l’avventura di Petar Ratkov alla Lazio. Il serbo è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Levante, ma quanto era costato alla società biancoceleste il suo arrivo a gennaio? Come evidenziato dal bilancio pubblicato dal club, Ratkov è stato acquistato dal Salisburgo per una cifra pari a 13,587 milioni di euro e ha firmato un contratto di sei anni con la Lazio.