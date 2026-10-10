Lazio, Pellegrini scalpita: c'è tempo fino ad oggi per il reintegro, altrimenti...
RASSEGNA STAMPA - Luca Pellegrini scalpita, vuole tornare tra i convocati. Il Corriere dello Sport riferisce che c'è tempo fino ad oggi per il reintegro, così da essere disponibile già per la sfida contro il Monza. Se non sarà con i brianzoli, potrebbe arrivare contro la Juventus. Anche se, come vi abbiamo raccontato, al momento la società non sembra propensa a far rientrare in gruppo il terzino biancoceleste.
La Lazio lo aveva tagliato fuori dal progetto nella speranza di liberarsi di un ingaggio pesante, visto e considerato anche che su quella fascia ci sono anche Tavares e Pedraza. Il suo contratto è in scadenza nel 2027, come quello di Lazzari, Cancellieri e Cataldi, ma a differenza loro Luca è stato l'unico biancoceleste a rimanere fuori rosa.
Dopo aver partecipato alle due amichevoli contro Arezzo e Juve Stabia, Pellegrini è pronto per tornare a disposizione di Gattuso anche nelle gare ufficiali. Il terzino attende, la società riflette.