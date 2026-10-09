Lazio, Isaksen spiega: "I tifosi devono sognare! Scudetto? È presto..."

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Intervenuto dal ritiro della Danimarca dopo la vittoria contro il Galles, l'esterno della Lazio Gustav Isaksen ha parlato dell'inizio di stagione con Gattuso in panchina. In particolare si è soffermato sul lavoro svolto dal tecnico fin qui, con la squadra biancoceleste che è attualmente prima in classifica a pari merito con Roma e Inter. Di seguito le sue parole riportate da Tuttosport:

"Gattuso è incredibile, sta facendo un grande lavoro: ha cambiato tante cose, siamo molto aggressivi. Non vedo l'ora di tornare a giocare per la Lazio, alla fine vedremo dove saremo arrivati. I tifosi devono sempre sognare, ma è troppo presto per dire se siamo da scudetto o meno, dobbiamo prendere partita dopo partita. Ora c'è il Monza, la prossima partita è quella da vincere, ci servono i tre punti per continuare la nostra corsa e quello che stiamo facendo".