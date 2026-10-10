Lazio-Monza, Gattuso e il precedente "da scintille" con Juric: l'episodio
10.10.2026 08:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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RASSEGNA STAMPA - Davanti a Gattuso c'è la sfida a Juric e al suo Monza. Nel 2021, in Napoli-Verona, tra i due allenatori furono scintille, ricorda Corriere dello Sport. L'ex tecnico della Roma invocò il Var e un rigore dopo il contatto tra Gunter ed Osimhen. Rinò s'imbelvì.
Finì 1-1 all'ultima giornata. Il Napoli chiuse al quinto posto, rinunciando ufficialmente alla qualificazione in Champions e "accontentandosi" dell'Europa League. De Laurentiis subito dopo twittò l'addio: "Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis". Gattuso non cercate rivincite, ma ora sembra ne abbia qualcuna da consumare.
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.