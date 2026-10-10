Antitrust, nuove linee guida: "Le TV abbassino i prezzi delle partite di Serie A"
RASSEGNA STAMPA - La Serie A deve guadagnare dalla vendita dei diritti televisivi, ma senza che i broadcaster costringano i tifosi a spendere cifre eccessive per seguire la propria squadra. È questo il messaggio dell'Antitrust, che ha concesso alla Lega calcio il via libera per la commercializzazione dei diritti TV delle cinque stagioni dal 2029/30 al 2033/34.
Un'approvazione, riporta Repubblica, accompagnata da indicazioni precise: favorire "assoluta equità, trasparenza e non discriminazione" tra operatori, e studiare un sistema di assegnazione dei diritti TV che possa "beneficiare i consumatori in termini di riduzione dei prezzi di fruizione del servizio".
Giocando con grande anticipo, il bando potrebbe esser pronto già a inizio 2027, in tempo per permettere ai player che oggi non trasmettono calcio in Italia di valutare l'ingresso nel mercato. Lo schema che la Lega immagina per l'assegnazione dei diritti è simile a quello attuale. E proprio sulla definizione dei pacchetti, interviene l'Antitrust, auspicando un sistema in cui "più operatori" possano trasmettere "buona parte della Serie A", aumentando la possibilità per lo spettatore di scegliere. L'Autorità infine, si spinge ad auspicare "l'eliminazione delle esclusive in favore di pacchetti che abbiano una parte consistente di eventi condivisi".