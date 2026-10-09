Ex Lazio | Inter, Chivu su Provedel: "Titolare? Non lo so..."
09.10.2026 16:15 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno di campionato contro il Parma, la partita in cui potrebbe esordire titolare l'ex portiere della Lazio, Ivan Provedel.
Il tecnico, tuttavia, non rilascia indicazioni in merito e rispetto all'eventuale scelta dell'estremo difensore glissa così: "Provedel in porta? Non lo so, vedremo domani alle 18". Per Provedel sarebbe la prima partita ufficiale con la maglia nerazzurra.
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.