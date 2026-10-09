Serie B, due ex Lazio si affrontano nella sesta giornata: ecco chi
09.10.2026 15:15 di Paolo Verdi
Fonte: Alessandro Pedicelli - Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Federico Serra
È Avellino-Sampdoria il match che aprirà la sesta giornata di Serie B. Non si tratta solo di incontro tra ambizioni di playoff e necessità di punti salvezza, perché in panchina si incontreranno due ex Lazio come Alessandro Nesta e Bernardo Corradi. Quest'ultimo, come riportato da Tuttosport, ha parlato proprio dell'ex centrale biancoceleste: "Tra noi c’è un rapporto di grande stima. Alla fine stasera ci faremo anche qualche sfottò, qualche battuta. Speriamo che sia io a farli a lui".