Lazio, Gattuso apre il ballottaggio in difesa: chi gioca contro il Monza?

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RASSEGNA STAMPA - Alle spalle l’emergenza prima della sosta, in vista della ripresa del campionato mister Gattuso potrà finalmente avere l’imbarazzo della scelta, almeno per quanto riguarda la difesa.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport il tecnico avrà a disposizione quattro giocatori per due maglie in vista della gara contro il Monza: Provstgaard, Doekhi, Sutalo e Diogo Leite, sono tutti in corsa per una maglia da titolare anche se i primi due sembrano essere i favoriti.

Provstgaard è letteralmente una fonte inesauribile di forze. Con la maglia della Danimarca ha praticamente giocato tutte le amichevoli, per un totale di 360 minuti, e anche nelle prime cinque partite di campionato ha disputato ogni minuti disponibile. Per questo Gattuso aveva già fatto scattare l’allarme sulle sue condizioni ma, invece, il danese sta benissimo e con molta probabilità giocherà da titolare contro il Monza. Dall’altro lato c’è Diogo Leite che parte ancora indietro nelle gerarchie ma che, durante la sosta, ha potuto lavorare per recuperare la condizione fisica.

Leggermente più aperto invece il discorso sul centrodestra dove se la giocano Doekhi e Sutalo con il primo leggermente avanti soprattutto perché ha trascorso la sosta a Formello e ha potuto lavorare agli ordini di Gattuso mentre, Sutalo, è tornato solo ieri dagli impegni con la Nazionale. La decisione finale arriverà solo dopo gli ultimi allenamenti.

Non è detto, però, come riporta La Gazzetta dello Sport, che il mister non possa anche riunire la coppia formata da Diogo Leite e Doekhi che hanno giocato, insieme, ben 111 gare con la maglia dell'Union Berlino.

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