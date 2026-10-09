Lazio, Gattuso fissa l'obiettivo: contro il Monza un altro clean sheet
RASSEGNA STAMPA - Pronti via, l’attesa è quasi finita. Dopo la lunghissima pausa per le Nazionali la Lazio è pronta a tornare in campo nel match contro il Monza in programma domenica 11 ottobre alle 15.00 all’Olimpico.
La squadra guidata da Gattuso ripartirà dai 13 punti conquistati nelle prime 5 giornate e dalla seconda miglior difesa del campionato con appena 3 gol subiti e la bellezza di 3 clean sheet.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport contro il Monza l’obiettivo di Gattuso è quello di portare a casa il quarto clean sheet stagionale. Una situazione che non si verifica dal 2006/2007.
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