Lazio | Mattei: "Gli infortunati sono 'strani'. Lo staff medico è all'altezza?"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Stefano Mattei, sempre ai microfoni di Radiosei, ha parlato della Lazio a due giorni dalla ripartenza del suo campionato contro il Monza. Poi ha espresso le proprie perplessità anche sugli infortunati, come Marusic e Rovella, contestando tempi di recupero troppo lunghi per quel che erano le prime sensazioni. Ecco le sue parole:

“Comincia la fase calda della stagione, non ci sono soste nell’immediato, tornano le coppe. Chi è stato bravo si è messo dei punti in tasca. Quello della Lazio è stato un calendario facile ma è stata brava perché non ha sbagliato, non ha lasciato punti per strada; altre hanno commesso degli errori e sono costrette a rincorrere, vedi Atalanta e Napoli.

Gli infortunati della Lazio sono ‘strani’: Marusic e Dele-Bashiru si sono fatti male alla prima giornata, a Bologna il 24 agosto, sono passati 50 giorni quando avevano parlato di 15 giorni di stop; discorso simile per Rovella, fermo da 40 giorni, e anche qui si era parlato di una quindicina di giorni di stop. Alla Lazio i giocatori hanno tempi di recupero lunghi, ma lo staff medico è all’altezza?”.