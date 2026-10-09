Lazio, Pellegrini torna in gruppo? Il retroscena nello spogliatoio

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RASSEGNA STAMPA - Il tempo stringe, c’è tempo fino a domani per decidere se Pellegrini verrà reintegrato oppure no. Gattuso, scrive il Messaggero, spinge fortemente per riaverlo a disposizione e sta cercando di superare le ultime resistenze della società. Spera di riuscirci per domenica, anche per una questione di equilibri nello spogliatoio.

Frattesi e Pinamonti, riporta il quotidiano, ne invocano il reintegro. Il tecnico sabato scorso ha parlato con Lotito, l’ultima parola spetta a lui per un motivo economico: a oggi va snellito ancora il bilancio e non ci sono svincolati da inserire nei due slot rimasti liberi. E dunque, tanto vale trasformare un esubero in una possibile uscita, così che se a gennaio qualcuno dovesse bussare alla porta si ha qualcosa da mostrare. Il terzino - sottolinea il giornale - ha giurato che stavolta davanti a un’offerta sarà disposto ad accettare senza se e senza ma.

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