Serie A, un solo italiano ha disputato il Mondiale: il nome a sorpresa

08.10.2026 21:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Serie A, un solo italiano ha disputato il Mondiale: il nome a sorpresa
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna corre ai ripari dopo l'infortunio del terzino destro svedese Emil Holm. Il club rossoblù del presidente Joey Saputo annuncia l'ingaggio di Matteo Darmian, che ha firmato un contratto fino al termine di questa stagione (30 giugno 2027). Il difensore era libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato l'Inter a parametro zero una volta scadutogli il contratto lo scorso 30 giugno. 

Darmian, riporta Calciomercato.it, vanta una clamorosa statistica: il neo acquisto rossoblù diventa, infatti, l'unico calciatore italiano in questo campionato di Serie A ad aver giocato la fase finale dei Mondiali: l'edizione 2014 in Brasile con il ct Prandelli, tutt'ora l'ultima volta per gli Azzurri.

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.