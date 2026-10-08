Lazio, Ciapparoni critica Lotito: "Mai fatto il salto di qualità"
Raggiunto dai microfoni di Tuttomercatoweb.com Alberto Ciapparoni è tornato a parlare della protesta dei tifosi della Lazio e del rapporto dei supporter con il presidente Lotito.
“In realtà la situazione è molto più complessa, non solo per la contestazione ma anche per i risultati. È vero che in 22 anni ha portato a casa sei trofei Lotito, ma valutiamo che trofei sono e se c'è stato un percorso di crescita".
"Il salto di qualità non è stato mai fatto. La Lazio nel 2020 arrivò a febbraio cotta dal punto di vista fisico, proprio per i pochi ricambi che ogni anno nella gestione Lotito si verifica. La Lazio non era pronta per vincere, anche allora”.
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