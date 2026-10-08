Ceferin non arretra, pronto a ricandidarsi come presidente Uefa
Aleksander Ceferin si candiderà nuovamente alla presidenza della Uefa. Questo è quanto emerge dal comunicato stampa diffuso dalla confederazione calcistica europea a margine del TEP di Berlino.
"Il presidente UEFA Aleksander Ceferin ha annunciato ai presidenti e ai segretari generali di tutte le 55 federazioni nazionali affiliate alla UEFA che si candiderà per un ultimo mandato e continuerà a guidare l’organizzazione oltre il 2027”.
“Ceferin ha confermato la propria intenzione di presentarsi per la rielezione in occasione del 51° Congresso Ordinario UEFA, in programma ad Astana, il 22 aprile 2027”.
“Voglio ringraziare le federazioni nazionali per la loro fiducia. Negli ultimi anni abbiamo affrontato sfide straordinarie e lo abbiamo fatto come una squadra. C’è ancora un lavoro importante da portare avanti e per questo ho accettato la loro richiesta”, queste le parole di Ceferin.
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