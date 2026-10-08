Lazio, gli ex salutano Pedro: da Luis Alberto a Vecino, tutti i messaggi - FOTO

08.10.2026 12:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, gli ex salutano Pedro: da Luis Alberto a Vecino, tutti i messaggi - FOTO

Pedro si è ritirato. Il campione spagnolo ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo aver salutato la Lazio lo scorso giugno. Sui social, tantissimi suoi ex compagni in biancoceleste gli hanno dedicato un messaggio, ringraziandolo per il trascorso insieme a Formello. Da Patric a Vecino, passando per Luis Alberto, Luka Romero e Castellanos. Di seguito tutti i post.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.