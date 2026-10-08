Lazio, Zaccagni lavora per riprendersi la Nazionale: così vuole convincere Mancini

08.10.2026 12:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Zaccagni lavora per riprendersi la Nazionale: così vuole convincere Mancini

RASSEGNA STAMPA - Si chiuderà con il ritorno di Sutalo a Formello la lunga sosta dedicata agli impegni delle nazionali. In casa Lazio c’è però un calciatore che la sosta l’ha vissuta studiando i modi per riprendersi una maglia della Nazionale che troppe volte è sfuggita negli ultimi tempi.

Mattia Zaccagni vuole l’Azzurro. Quello che aveva perso in Bosnia, con Gattuso CT, a causa di un infortunio e quello che ha perso ora con Mancini in panchina, a causa di un rapporto mai decollato con l’attuale commissario tecnico della Nazionale ma anche a causa di un’ultima stagione estremamente sotto tono.

Proprio da questa nuova annata però Zaccagni vuole prendere il massimo per trascinare la Lazio e riconquistare l’Azzurro. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera il capitano biancoceleste durante la sosta ha parlato spesso con Gattuso per capire come migliorare i propri numeri e il proprio rendimento, puntando a una maggiore pericolosità sotto porta per convincere anche Mancini a richiamarlo magari già a novembre in occasione dei prossimi impegni dell’Italia.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.