Lazio, Zaccagni lavora per riprendersi la Nazionale: così vuole convincere Mancini
RASSEGNA STAMPA - Si chiuderà con il ritorno di Sutalo a Formello la lunga sosta dedicata agli impegni delle nazionali. In casa Lazio c’è però un calciatore che la sosta l’ha vissuta studiando i modi per riprendersi una maglia della Nazionale che troppe volte è sfuggita negli ultimi tempi.
Mattia Zaccagni vuole l’Azzurro. Quello che aveva perso in Bosnia, con Gattuso CT, a causa di un infortunio e quello che ha perso ora con Mancini in panchina, a causa di un rapporto mai decollato con l’attuale commissario tecnico della Nazionale ma anche a causa di un’ultima stagione estremamente sotto tono.
Proprio da questa nuova annata però Zaccagni vuole prendere il massimo per trascinare la Lazio e riconquistare l’Azzurro. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera il capitano biancoceleste durante la sosta ha parlato spesso con Gattuso per capire come migliorare i propri numeri e il proprio rendimento, puntando a una maggiore pericolosità sotto porta per convincere anche Mancini a richiamarlo magari già a novembre in occasione dei prossimi impegni dell’Italia.