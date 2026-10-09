Lazio, la storia si ripete: dopo Irene, anche Simone festeggia la laurea all’Olimpico

Poco più di anno fa aveva catturato l’attenzione dello stadio Olimpico durante la gara contro il Viktoria Plzen e, il motivo, era davvero curioso. Irene si era appena laureata, qui le sue parole ai nostri microfoni, ma la passione per la Lazio non conosce confini e, quindi, aveva deciso, dopo la proclamazione, di correre allo stadio Olimpico per sostenere i biancocelesti con tanto di corona di alloro.

Un anno e mezzo dopo la storia dei ripete: questa volta però a laurearsi è il cugino Simone che, in qualche modo, ha voluto mantenere la tradizione di famiglia. Questa volta non c’era nessuna partita ma non è mancata una foto all’esterno dell’Olimpico con tanto di corona di alloro, sciarpa della Lazio, e ovviamente la cugina Irene che ha fato il via a questa bellissima tradizione.

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