Lazio, non c’è pace per Marusic: nuovo stop per il terzino, le condizioni
RASSEGNA STAMPA - Altro che sosta rigeneratrice. A pochi giorni dalla ripresa del campionato Gattuso non può dire di aver approfittato lo stop per le nazionali per recuperare quei calciatori della rosa della Lazio che erano ai box prima dello stop.
Per un Dele-Bashiru al rientro c’è un Gudmundsson che si aggiunge all’elenco dei calciatori in infermeria, ma soprattutto c’è un Marusic frenato ancora una volta nel suo percorso di ripresa. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, il terzino della Lazio è alle prese con un nuovo stop.
Per Marusic si tratterebbe di un affaticamento muscolare nato dal tentativo di forzare per essere disponibile già contro il Monza. Da qui il nuovo stop e la nuova rincorsa in vista della gara con la Juventus del 18 ottobre che diventa oggi la prima data utile per sperare di tornare a disposizione della Lazio e di Gattuso.