Roma, Malen e il retroscena su Gasp: "Ho visto volare le sedie"
Raggiunto dai microfoni de il Corriere dello Sport l’attaccante della Roma Donyell Malen ha parlato soprattutto di Gasperini raccontando un aneddoto che risale alla scorsa stagione.
L’attaccante olandese ha fatto riferimento alla gara contro il Parma, vinta in modo rocambolesco dai giallorossi per 3-2.
Malen, in merito, ha raccontato di aver visto nello spogliatoio volare diversi oggetti: “Fa saltare le sedie in spogliatoio? È successo dopo Parma. Amazing. Era troppo felice, è volato anche un tavolo”.
Poi sulla durezza degli allenamenti: “Non mi è mai successo di vomitare ma posso dire che a volte sono pesantissimi”.
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