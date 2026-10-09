Lazio, la sosta non porta bene a Gattuso: solo un calciatore recuperato

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RASSEGNA STAMPA - La sosta sembrava essere arrivata al momento giusto in casa Lazio con Gattuso pronto ad approfittarne per recuperare diversi giocatori. La realtà però si è dimostrata ben diversa e, di fatto, l’allenatore della Lazio potrà contare solo sul recupero di Cataldi in vista della gara contro il Monza.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport non sono bastate queste tre settimane di pausa per riavere a disposizione Marusic e Cancellieri, entrambi sembravano sul punto di rientrare ma hanno dovuto rallentare rimandando tutto al 18 ottobre, giorno della sfida in trasferta contro la Juventus. Cancellieri si era reso protagonista di un inizio di stagione molto positivo con il gol contro il Milan e con una buona gara disputata al Penzo. Nei giorni liberi connessi da Gattuso ha però rimediato una brutta ferita al ginocchio e non è ancora riuscito a riunirsi alla squadra per allenarsi a pieno ritmo. Dopo l’infortunio contro il Bologna anche Marusic sembrava poter recuperare e invece ha dovuto alzare bandiera bianca.

Gattuso, contro il Monza, andrà quindi avanti con Floriani come terzino a destra con Isaksen davanti, tornato a Formello dopo gli impegni con la Nazionale.

Out ancora Rovella, finito ko alla seconda giornata contro il Genoa. Per lui una lesione muscolare con un edema che non si è ancora assorbito definitivamente. Per Cataldi il discorso è invece legato alla preparazione saltata a causa della pubalgia. Contro Milan e Venezia era andato in panchina ma poi ha accusato un affaticamento al quadricipite che l’ha spinto a rallentare e a ripartire con un lavoro differenziato.

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