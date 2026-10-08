È stata (anche) la mano di Mandas: l'avvio super della Lazio passa dai pali

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Tutte le strade portano a Roma. Quella del ritorno Christos Mandas l'ha ritrovata dopo pochi mesi, per sua fortuna e per quella della Lazio. Il portiere greco aveva stupito tutti, guadagnandosi il posto da titolare sotto la guida di Marco Baroni. Con Maurizio Sarri, però, le gerarchie sono cambiate nuovamente e Ivan Provedel si è ripreso la titolarità, spingendo il classe 2001 a cercare di rilanciarsi altrove. A gennaio è arrivato il Bournemouth, ma nulla è cambiato. Oggi Mandas è tornato e si è ripreso la Lazio, complici l'addio di Provedel (trasferitosi all'Inter) e la fiducia di Gennaro Gattuso.

In questo inizio di stagione, il portiere biancoceleste si è ritagliato un ruolo importante a suon di prestazioni e i numeri confermano il suo ottimo momento di forma. Secondo i dati della Serie A, Mandas è il portiere che ha evitato più Expected Goals on Target (xGOT) finora in stagione: 3,40 xGOT, davanti a Palmisani (3,00) e Caprile (2,60). Un dato che testimonia l’impatto del classe 2001 tra i pali della Lazio: le sue parate hanno permesso alla squadra di subire meno gol rispetto a quelli attesi in base alla qualità dei tiri ricevuti.

Adesso arriva il bello: Mandas vuole confermarsi, mettendo alle spalle una sosta Nazionali che ha seguito dalla panchina della Grecia. La Lazio è prima a quota 13 punti insieme a Roma e Inter, gioca bene, capitalizza e soprattutto concede poco. Mandas è vitale per quest'ultimo punto: grazie a lui infatti la Lazio ha mantenuto la porta inviolata in 3 occasioni da quando è cominciata la stagione (non accadeva dal 2006). La strada è tracciata, così come la carriera di Mandas. Basta passi falsi, non c'è più tempo per arretrare: il classe 2001 ha tra le mani il proprio destino.

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Most xGOT prevented so far this season: Mandas: 3.40(xGOT) Palmisani: 3.00(xGOT) Caprile: 2.60(xGOT) — xG Serie A (@SerieAxG) September 28, 2026