Lazio, Mandas "blinda" la vetta: il dato sui clean sheet che lo premia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si gode la vetta, seppur condivisa con Inter e Roma. I biancocelesti sono arrivati alla sosta con 13 punti e un primo posto in classifica, contro ogni pronostico. Una sorpresa che ha risollevato gli animi, è stata un’iniezione di fiducia per tutti. A blindare il primato è stato Mandas e - si legge sul Messaggero - non accadeva dal 2006 che i capitolini inaugurassero la stagione mantenendo tre volte la porta inviolata. Ai tempi c’era Delio Rossi in panchina. Considerando anche gli alti campionati europei, nessun portiere ha tenuto imbattuti i pali per più partite nei primi cinque turni.

Il greco - prosegue il quotidiano - si è preso in qualche modo la sua rivincita, accantonato con Sarri ma titolare con Tudor per emergenza, Baroni lo preferì a Provedel e ora è il più impiegato in rosa. L’obiettivo ora è replicarsi con la Grecia, convocato dal ct Jovanovic alle spalle degli insostituibili Tzolakis e Vlachodimos.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE